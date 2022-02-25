«Азеришыг» реконструирует электросети Имишли и Физули

С начала 2022 года ОАО "Азеришыг" запустило новый проект, направленный на модернизацию сетей электроснабжения в регионах. Проект предусматривает полную реконструкцию электросетей более 100 сел и населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, в настоящее время в рамках данного проекта продолжаются работы по обновлению сети на территории Имишлинского и Физулинского районов.

Так, в селе Мирли Имишлинского района будет установлено 5 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 2 из них уже введены в эксплуатацию. Обновлено около 8 км линий 0,4 кВ, более 2 км линий 10 кВ. В целом же протяженность обновленной линии электропередачи 0,4 кВ составит более 13 км, а линии электропередачи 10 кВ - более 18 км. В селе Мирли 188 абонентов. А в селе Гаравелли будет установлено 7- комплектная трансформаторная подстанция (КТП). Будет обновлено более 14 км линий электропередачи 0,4 кВ, около 15 км линий электропередачи 10 кВ. В селе 212 абонентов.