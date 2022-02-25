«Азеришыг» реконструирует электросети Имишли и Физули
С начала 2022 года ОАО "Азеришыг" запустило новый проект, направленный на модернизацию сетей электроснабжения в регионах. Проект предусматривает полную реконструкцию электросетей более 100 сел и населенных пунктов.
Как сообщили в пресс-службе ОАО, в настоящее время в рамках данного проекта продолжаются работы по обновлению сети на территории Имишлинского и Физулинского районов.
Так, в селе Мирли Имишлинского района будет установлено 5 комплектных трансформаторных подстанций (КТП). 2 из них уже введены в эксплуатацию. Обновлено около 8 км линий 0,4 кВ, более 2 км линий 10 кВ. В целом же протяженность обновленной линии электропередачи 0,4 кВ составит более 13 км, а линии электропередачи 10 кВ - более 18 км. В селе Мирли 188 абонентов. А в селе Гаравелли будет установлено 7- комплектная трансформаторная подстанция (КТП). Будет обновлено более 14 км линий электропередачи 0,4 кВ, около 15 км линий электропередачи 10 кВ. В селе 212 абонентов.
Наряду с Имишли работыведутся на освобожденных от оккупации территориях Физулинского района.
Первая цель - прокладка новой 35/0,4-киловольтной линии электропередачи в N-скую воинскую часть, расположенную на освобожденных от оккупации территориях. Длина этой линии, берущей свое начало от 110/35/10-киловольтной подстанции в городе Физули, составляет 22 км. Ранее здесь были проведены работы по разминированию, и в настоящее время энергетики продолжают прокладку линии.
ОАО "Азеришыг" сообщает, что работы в рамках нового проекта продолжаются и в других регионах. В ближайшие дни будет представлена дополнительная информация о селах, где будет обновлена электрическая сеть.