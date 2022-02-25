Зеленский назвал наиболее важные для России мишени

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьков и Киев для России сейчас наиболее важные мишени, сообщает nv.ua.

«Харьков и Киев для России сейчас наиболее важны мишени. Террор направлен на то, чтобы сломать нас. Чтобы сломать наше сопротивление. Они идут на нашу столицу так же, как и в Харьков», — сказал он.

По словам главы государства, оборона столицы сегодня — ключевой приоритет для государства: «Во всех городах Украины должно сделать все, чтобы остановить врага. За это отвечают военные и гражданские власти каждого города. Но Киев — это особенно. Защитим Киев — защитим государство. Киев — это сердце нашей страны. И оно должно биться. И оно будет драться, чтобы победила жизнь».