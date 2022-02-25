В Украине заявили, что даже погода на их стороне: российский десант не может высадиться из-за шторма

«Даже погода на нашей стороне. Из-за шторма в Черном море российский десант уже третьи сутки не может высадиться возле Одессы или Николаева». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он добавил, что утром во вторник, 1 марта, окрестности Киева накрыло снегом и туманом, что также мешает российским войскам начать штурм города.

По словам Арестовича, за ночь ВС Украины удалось сбить 5 российских самолетов, добавив, что количество ракетных обстрелов начинает снижаться.

«Противник концентрирует свои силы для осады Киева, пытается осаждать Харьков. Но в целом ситуация контролируемая. Наше военное руководство знает, что делает», - подытожил Алексей Арестович.