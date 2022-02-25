Заявка Украины на членство в Евросоюзе принята заявление офиса Зеленского

«Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.