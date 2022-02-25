Заявка Украины на членство в Евросоюзе принята заявление офиса Зеленского
«Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении». Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
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