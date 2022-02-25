Президент Украины в ходе своего выступления на сегодняшнем брифинге назвал Россию государством-террористом.

Глава украинского государства подчеркнул, что атаки на Харьков - это не только военное преступление, но и террористический акт: "Это террор против города, террор против Харькова, террор против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь - это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит, никто не забудет. Этот удар по Харькову является военным преступлением, государственным терроризмом Российской Федерации. После такого Россия - это государство-террорист. Очевидно, должно быть официально", - резюмировал он.

Зеленский призвал международное сообщество немедленно отреагировать на действия РФ и признать ее действия государственным терроризмом.