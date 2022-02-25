Италия хочет удвоить поставки газа из Азербайджана

«Италии следует диверсифицировать источники получения энергоресурсов, причем вне зависимости от того, как в дальнейшем будут выполняться поставки из России». Об этом заявил в интервью газете Il Sole 24 Ore премьер-министр страны Марио Драги.

Он подчеркнул, что Италия должна добиваться выполнения этих целей вне зависимости от того, что в обозримом будущем будет происходить с поставками газа из России.

«Нам следует подумать о наращивании наших возможностей в том, что касается терминалов по регазификации, а также - о варианте с удвоением мощности газопровода TAP (по которому азербайджанский газ поставляется в Европу)», - сказал итальянский премьер.