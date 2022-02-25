Джонсон: Европа готова к продолжительному кризису из-за Украины

Европа готова к продолжительному кризису из-за операции России в Украине, заявил на пресс –конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который находится с визитом в Польше.

«Запад будет един в поддержке Украине, и мы готовы к продолжительному кризису. У меня нет сомнений, что, если Запад сохранит это беспрецедентное единство и если мы будем идти с избранной стратегией оказания военной, гуманитарной, дипломатической помощи Украине вместе с оборонительным вооружением, авантюра (Владимира) Путина в итоге провалится», - цитирует Джонсона РИА Новости.

Он отметил, что это потребует терпения и решимости: «Мы должны быть рациональны в нашем ответе, и понимать, что Россия может ошибочно понять и не так представлять то, что мы говорим. Неважно, сколько это потребует времени, суверенитет и независимость Украины вновь будут восстановлены».