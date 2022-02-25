Генштаб ВС Украины рассказал о ситуации в стране и назвал потери России
«Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают наступать в некоторых направлениях. Они испытывают трудности с топливом и боеприпасами, пополнить их неоткуда. Противник сосредоточен на окружении столицы. Наступательные возможности врага упущены». Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВС Украины.
В ведомстве отметили, что российские войска не смогли захватить Чернигов и Харьков, поэтому совершили ракетные обстрелы жилых кварталов в этих городах.
«Российские войска удерживают в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева».
Также в Генштабе заявили о безуспешной попытке захвата Мариуполя.
«В Донецкой области при поддержке артиллерии безуспешно ВС России пытаются захватить Мариуполь. Цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигли.
На Таврическом направлении враг имеющимися силами вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. Совершил перегруппировку и наступает в направлении Николаева», - добавили в Генеральном штабе.
В заключение отмечается, что по состоянию на полдень 1 марта ориентировочные потери вооружения и военной техники ВС России составили: 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков, 886 ББМ, 77 артсистем, 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 3 БПЛА, 305 АТТ, 2 катера.