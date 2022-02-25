Генштаб ВС Украины рассказал о ситуации в стране и назвал потери России

«Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают наступать в некоторых направлениях. Они испытывают трудности с топливом и боеприпасами, пополнить их неоткуда. Противник сосредоточен на окружении столицы. Наступательные возможности врага упущены». Об этом говорится в ежедневной сводке Генштаба ВС Украины.

В ведомстве отметили, что российские войска не смогли захватить Чернигов и Харьков, поэтому совершили ракетные обстрелы жилых кварталов в этих городах.

«Российские войска удерживают в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева».