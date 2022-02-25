«Там какой-то французский министр...»: Медведев призвал европейских чиновников следить за речью

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал западных коллег следить за своей речью, напомнив, что в истории человечества экономические войны часто перерастали в настоящие.

Отметим, что ранее во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Евросоюза намерены начать "тотальную экономическую войну" против России.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие", - написал Медведев в своем Twitter, комментируя это высказывание, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что на иностранной странице замглавы Совбеза РФ в Twitter, где большая часть постов на английском языке, этот комментарий приводится на французском.