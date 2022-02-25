Российская армия обстреляла 1 марта жилые районы города Чернигова из ракетных систем залпового огня «Град». Об этом в телеграме сообщил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.

По его данным, обстрелу подверглись жилой микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из города.

«В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды», — добавил он.

О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.