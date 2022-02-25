Два украинских аэродрома поражены высокоточным оружием заявление Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ поразили высокоточным оружием два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО на территории Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"1 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Поражены два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО. Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов", - цитирует Конашенкова РИА Новости.