Еще Зигмунд Фрейд, видный ученый в области психологии, задавался вопросом: «Чего хочет женщина?». Ответа на этот вопрос он так и не нашел. Но мы вместе с Kontakt все же попытались узнать, какие подарки на 8 Марта доставят радость всем дамам.

1. Подарки на 8 Марта специально для мам: Даже если лучшие повара мира соберутся вместе, вы скажете, что самая вкусная еда – это та, что приготовлена мамой. И будете правы, ведь мамы приправляют еду не только специями, но и своей любовью и заботой. В таком случае вы можете подарить ей устройства, которые непременно станут ее лучшими друзьями на кухне, а именно крупногабаритную печь от Electrolux с сенсорным управлением или мультиварку от Tefal с антипригарным покрытием и функцией приготовления на пару, жарки, тушения и даже выпаривания плова. Еда готова, самое время отдохнуть. Пусть мама включит телевизор и выпьет чашку горячего чая за просмотром любимого сериала, а домашние дела поручите роботу-пылесосу. Никто не откажется от такого подарка. Тогда смело выбирайте робот-пылесос от Xiaomi. Этот пылесос, работающий с минимальным звуком, ни в коем случае не потревожит покой уставшей мамы.

2. Подарки на 8 Марта специально для супруги: Мы знаем, что вы хотите подарить ей самое лучшее. Подарки, о которых вы сейчас узнаете, станут для вашей жены одновременно и полезным приобретением, и со вкусом подобранным сюрпризом. Начнем с фена для волос от Philips. В набор входит не только фен, но и выпрямитель. С помощью фена Philips с тремя скоростями ваша супруга сможет выпрямлять или укладывать волосы в локоны, отражая свое настроение.

Раз уж мы уже заговорили о продукции Philips, рекомендуем вам один из самых элегантных и современных подарков – кофеварку от Philips. Рассматриваемая модель, сочетающая в себе кофеварку и кофемолку, умело справляется с приготовлением таких вкусных и ароматных кофейных напитков, как эспрессо и капучино.

3. Подарки на 8 Марта специально для любимой: Когда размышляете о подарке на 8 Марта для вашей возлюбленной, вам приходят в голову розы, шоколад и т.д. Откроем вам секрет, современные дамы мечтают получить в подарок более оригинальные, измеряющие как пульс, так и шаг, а также обладающие функцией подсчета калорий стильные умные часы Apple. Этот подарок золотистого цвета будет для нее ценнее золота.

Если речь заходит о стильном подарке, нельзя не упомянуть о наушниках от Apple. Благодаря функции адаптивного эквалайзера гарнитура позволяет настроить звук в соответствии с личными предпочтениями. Говорят, женщины любят ушами, тогда беспроигрышным подарком будут наушники Apple.

4. Подарки на 8 Марта специально для дочери: Вы помните тот день, когда впервые взяли дочь на руки, вы помните ее первые шаги, когда она впервые произнесла слова мама и папа, когда падала и вставала, одним словом, все моменты. Одной улыбкой она может растопить ваше сердце. Так что в этот праздничный день вы можете подарить функциональный набор Instax Mini 11, благодаря которому сможете уделить дочери должное внимание, сделать красочные фотографии интересных моментов с ней и распечатать их на месте.

5. Подарки на 8 Марта специально для сестры/подруги/коллеги: Нельзя оставить без подарка сестру, ставшую вам первым другом в жизни, искренне разделявшей с вами ваши радости и горести. Если вы готовы, давайте перейдем к интересным и полезным предложениям. Эти подарки подойдут не только для сестры, но и для вашей подруги и коллеги по работе. Например, блендер от Panasonic. Уникальный подарок для дам, уделяющих особое внимание своему здоровью и питанию. Достаточно поместить кусочки фруктов и овощей в чашу блендера и нажать кнопку, и уже через минуту они смогут насладиться изысканным смузи и вкуснейшим коктейлем.

А прибор Braun Facespa Pro для влажной и сухой эпиляции поможет не только избавиться от нежелательных волос на лице, но и окажет действие «спа» как видно по его названию. К тому же этот продукт отлично удаляет макияж, избавляет от жирности и очищает лицо. Одним словом, подарив эпилятор от Braun, вы не ударите в грязь лицом.

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