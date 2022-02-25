Британия ввела санкции против белорусских генералов

Британия ввела санкции против четырех белорусских генералов и двух предприятий из-за роли Беларуси в военной операции России в Украине, следует из опубликованного документа.

Как сообщает РИА Новости, в индивидуальный санкционный список попали заместители министра обороны Беларуси генералы Андрей Бурдыко, генерал-майор Виктор Гулевич, генерал–майор Сергей Симоненко и генерал майор Андрей Жук.

Отмечается, что из предприятий под санкциями оказались "558 Авиационный ремонтный завод" и производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов "Интеграл".