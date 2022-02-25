Для «пресечения информационных атак»: российские военные ударят по объектам в Киеве
Российские войска нанесут удар по объектам в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки против России, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
В частности, для пресечения информационных атак будут атакованы высокоточным оружием технологические объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, сообщили российские военные.
В связи с этим Минобороны РФ призвало жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.