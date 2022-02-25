Представители множества стран устроили демарш министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его онлайн-выступления на Конференции ООН по разоружению в Женеве.

На видео, опубликованном французской делегацией, видно, как десятки официальных лиц выходят из зала в начале речи Лаврова.

«Представители ЕС и его партнеров вышли во время заявления министра Сергея Лаврова на Конференции по разоружению сегодня утром, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Украине», - говорится в сообщении.

В своей речи в Совете ООН по правам человека Лавров заявил, что не присутствует лично из-за закрытия Европейским Союзом воздушного пространства для российских самолетов.