Кремль: Руководство России не изменит позиции из-за санкций

Американская практика вводить санкции «как бацилла» распространилась на ЕС. Однако введение санкций не заставит власти РФ изменить позицию. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

«Они считают, что введением санкций могут нас заставить изменить позицию. Здесь очевидно, что об этом не может идти и речи. Никто из нас своей позиции последовательной не изменит», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что если коллективный Запад хочет таким образом Россию наказать, «здесь мы ничего не можем сделать».

«Наказывайте! У нас нет никаких ни активов на Западе, ни счетов на Западе. Наказывайте! Ничего страшного», - заявил он.

При этом Песков отметил, что в Кремле продолжают считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины: «Да, он президент Украины. Но, безусловно, президент может дать команду сложить оружие, и тогда не будет никаких жертв».

Главным виновником санкций против РФ представитель Кремля назвал США: «В целом такими апологетами санкций являются Соединенные Штаты. Они такие фанаты санкций. Естественно, эта приверженность этой практике как бацилла сейчас распространилась и на Европу».