ЕБРР приостановит доступ России и Беларуси к своим финансам
Доступ России и Беларуси к финансированию и экспертизе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) будет приостановлен на неопределенный срок.
Совет директоров ЕБРР одобрил такое решение, однако его еще должен одобрить Совет управляющих, говорится в заявлении организации.
«В случае одобрения управляющими доступ России и Беларуси к финансам и экспертизе ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок», — сообщили в ЕБРР.
Отмечается, что у управляющих есть 30 дней, чтобы проголосовать.
Также ЕБРР в сотрудничестве с партнерами готовит пакет экстренного финансирования для пострадавшего региона. Он может включать поддержку ликвидностью для частного и государственного секторов, а также регионов, пострадавших от наплыва беженцев.