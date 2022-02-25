ЕБРР приостановит доступ России и Беларуси к своим финансам

Доступ России и Беларуси к финансированию и экспертизе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) будет приостановлен на неопределенный срок.

Совет директоров ЕБРР одобрил такое решение, однако его еще должен одобрить Совет управляющих, говорится в заявлении организации.

«В случае одобрения управляющими доступ России и Беларуси к финансам и экспертизе ЕБРР будет приостановлен на неопределенный срок», — сообщили в ЕБРР.