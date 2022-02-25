Президент Еврокомиссии: Путину не удалось разделить Евросоюз

Президенту России Владимиру Путину не удалось разделить Европейский Союз, а наоборот происходит усиленное объединение. Об этом сообщила во время своего выступления на внеочередном заседании Европарламента президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНИАН.

"Более чем 30 стран, которые представляют половину экономики мира, объявили о санкциях против России. И если Путин хотел разделить ЕС, ослабить, разбить на куски международное сообщество, то он достиг абсолютно противоположного. Потому что мы объединены и абсолютно уверены, что мы победим. Мы едины и будем сохранять это единство", - отметила она.