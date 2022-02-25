Колонна российской техники прибыла в поселок Краснополье Сумской области Украины на обмен с украинскими пленными через зеленый коридор. Пятерых украинских бойцов терробороны поменяли на российского офицера. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

Живицкий подчеркнул, что зеленый коридор организован приказом президента Владимира Зеленского.

"Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции", - написал в своем Telegram Живицкий.