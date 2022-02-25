Алишер Усманов приостановил свою работу на посту президента Международной федерации фехтования
Российский бизнесмен Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей главы Международной федерации фехтования (FIE). Соответствующее заявление появилось на официальном сайте организации. Усманов занимает данный пост с 2008 года.
«28 февраля 2022 года я стал объектом ограничительных мер, примененных Европейским союзом, - говорится в заявлении Усманова. - Я считаю это решение несправедливым: причины, используемые для оправдания санкций, представляют набор ложных и клеветнических утверждений, наносящих ущерб моей чести, достоинству и деловой репутации. Я буду использовать все законные средства для защиты своей чести и репутации.
Настоящим я приостанавливаю исполнение своих обязанностей на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) до тех пор, пока справедливость не будет восстановлена».