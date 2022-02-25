Министр обороны предупредил граждан Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам своей страны. Пост в связи с этим он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Глава оборонного ведомства призывает граждан Украины не верить «фейковым сообщениям» и смонтированным видео, на которых будет распространяться якобы подписание документов руководством Украины о капитуляции.

«Это ложь! Этого никогда не случится! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого можете!», - обратился Резников к населению страны.