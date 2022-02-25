В Украине заявили, что Россия готовит информационную спецоперацию

«В ближайшее время российские войска совершат попытку провести информационно-психологическую спецоперацию, цель которой – заставить украинцев капитулировать». Об этом сообщил советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

Он подчеркнул, что сначала будут организованы перебои со связью, а затем будет вброшена информация о том, что украинская власть якобы согласилась капитулировать.

По данным советника, одновременно с этим Россия будет активно распространять фейковые документы о капитуляции, якобы подписанные украинским военно-политическим руководством.

«Параллельно будут запущены видеоролики с информацией о якобы капитуляции. Цель - демотивировать армию и народ, сломить сопротивление. Все это - вранье. Никаких капитуляций НЕ БУДЕТ. Не ведитесь сами. Предупредите всех, кого сможете», - призывает Копытько.