Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетном ударе по жилому микрорайону. Как передает УНИАН, об этом он рассказал во время телемарафона на украинских каналах.

«У нас постоянно идут обстрелы. Сейчас был нанесен ракетный удар по жилому микрорайону. Есть погибшие, есть жертвы, разрушена больница. Поэтому, конечно, ситуация очень сложная. Есть погибшие люди, есть раненые. Поэтому ситуация серьезная», - сообщил Терехов.

Вместе с тем, по предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, над Харьковом сбили российский самолет: «Самолет упал в районе рынка Лоск, его сбили. Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на проспекте Новобаварском, где продолжают разгребать завалы. Предварительно в доме погибли 8 человек, 8 травмированы».