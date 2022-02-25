Лукашенко рассказал, как уговорил Зеленского на переговоры с Россией

«Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай», - рассказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Президентам Украины и Беларуси Владимиру Зеленскому и Александру Лукашенко удалось договориться, несмотря на сложный разговор перед российско-украинскими переговорами в Гомельской области.

По словам президента Беларуси, он сказал Зеленскому: «Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя».

Лукашенко выразил сожаление, что участникам переговоров до места их проведения пришлось ехать более суток. «Я вышел на президента России. Договорился с министром обороны Российской Федерации, наши военные были подключены. Обеспечили коридор с Киева на Гомель. И там я должен был их забрать вертолетами», - признался Лукашенко.

По его словам, украинская команда переговорщиков направилась сначала во Львов, а оттуда – в Польшу. «Там попросили белорусов пропустить натовский самолет, на котором они летели, в Брест», - добавил Лукашенко.

По его словам, «пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на «базу отдыха».

При этом он обвинил Запад в попытках срыва российско-украинских переговоров: «Переговоры только начались. Какие последовали заявления: безвизовый въезд мировых бандитов на территорию Украины – ЧВК и прочие – из Афганистана, всего мира. Открыли ворота – заходите».

Лукашенко также негативно оценил заявление Германии о поставках летального оружия на Украину.