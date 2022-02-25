Протест против войны: тренер «Локомотива» подал в отставку

Немецкий специалист Маркус Гисдоль в знак протеста против вторжения российских войск в Украину покинул пост главного тренера московского «Локомотива», сообщает sport.segodnya.ua.

52-летний немец Маркус Гисдоль не стал держаться за зарплату в 1 млн евро в год и подал в отставку с поста главного тренера московского «Локомотива», протестуя таким образом против действий РФ по отношению к Украине.

«...Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда в нескольких километрах дают приказы, которые приносят большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я в нем абсолютно уверен», - приводит слова Маркуса Гисдоля Bild.