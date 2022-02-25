Жительница Бурятии вышла с пикетом в центр города после того, как узнала на одном из видео из Украины своего сына-контрактника, попавшего в плен, сообщает ВВС.

«Я мать Сережи Очирова, которого вчера показывали. Я не хочу, чтобы была война», - сказала она журналистам.

Видео с человеком, который представляется Сергеем Очировым, появилось в интернете вчера. Его мать Ирина подтвердила, что на видео действительно ее сын.

«Я хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле это не фейк, - говорит Ирина. - Вот, я его мама. Вот он мне позвонил, вот я увидела это видео. Мне вчера все начали писать: «А вы докажите, что это не фейк». Да я ничего не хочу доказывать. Я просто вам говорю - это мой сын», - сказала Ирина.