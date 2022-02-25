В Киеве назвали условия новых переговоров с Москвой

Украина анализирует результаты прошедшей накануне встречи с российской делегацией. Киев будет готов к новой встрече в случае ее необходимости, но не поедет на переговоры, если Москва будет «объявлять ультиматумы», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

«Мы сейчас анализируем то, что произошло вчера, заявленные позиции. Президент полностью проинформирован о самых мелких деталях разговора. Мы определимся со своей позицией и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече», - отметил Кулеба, не озвучив возможной даты новой встречи.

Кулеба подчеркнул, что Украина готова встречаться и решать ситуацию дипломатическим путем, но подчеркнул, что Украина не поедет «на переговоры, если Российская Федерация на них планирует объявлять ее ультиматумы»: «Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем», - утверждал министр.

Ранее российский источник сообщил, что следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться 2 марта. Российско-украинские переговоры прошли в понедельник в Гомельской области Белоруссии, встреча продлилась пять часов.