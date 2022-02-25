Урсула фон дер Ляйен пригрозила российским олигархам: «Заморозим всю роскошь»

Евросоюз ввел беспрецедентные в истории санкции для России из-за спецоперации в Украине и продолжит это делать в дальнейшем, заморозив «всю роскошь» российских олигархов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на внеочередной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

«Мы заморозим и другое имущество. Мы также заморозим доступ к другим активам олигархов: яхты, роскошные автомобили или другому люксу. Мы заморозим всё это разом», - цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.