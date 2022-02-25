В UNEC стартовал фестиваль науки
В UNEC дан старт Фестивалю науки. В рамках фестиваля состоятся 33 мероприятия: конференции, книжные выставки, круглые столы, научно-практические конференции, открытые научно-популярные дискуссии, дебаты, мастер-классы, информирование о научной деятельности лауреатов Нобелевской премии, тренинги.
В открытии Фестиваля науки приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов и член-корреспондент НАНА, президент Ассоциации «Наследие Заде и искусственный интеллект», профессор Рафик Алиев.
Ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил, что основной целью проведения фестиваля науки является популяризация науки. Ректор рассказал о мероприятиях, осуществляемых в UNEC в направлении развития науки и новых задачах. Говоря о проекте «Профессор UNEC», «Молодые профессора», статусе «Преподаватель-исследователь», ректор отметил, что UNEC имеет большой потенциал, который позволил ему встать в ряды университетов мирового уровня.
Почетный гость мероприятия, профессор Рафик Алиев рассказал о популяризации науки, передачи ее молодому поколению, важности привлечения в науку больше молодежи. Говоря о роли науки в развитии человечества, а также о вреде, которую она может нанести человечеству, профессор подчеркнул важность научной этики.
После профессор Рафик Алиев ответил на вопросы.
Мероприятие «Наука и социально-экономическое развитие: Новые вызовы, возможности и перспективы» продолжалось в пленарном заседании.
Открытие Фестиваля науки транслировалось в прямом эфире на официальной странице facebook UNEC.