Азербайджан и Великобритания обсудили Украину
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли, сообщили в МИД Азербайджана.
Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по ситуации в Украине.
Министры обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.