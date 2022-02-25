Азербайджан и Великобритания обсудили Украину

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Великобритании, государственным министром по европейским вопросам в офисе стран Содружества и развития Джеймсом Клеверли, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по ситуации в Украине.

Министры обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.