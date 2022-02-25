Украина уничтожила еще одно подразделение Кадырова

Руководству Украины стало известно о спецоперации бойцов из Чечни с целью убийства президента Владимира Зеленского. Вся элитная группа была уничтожена. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала Рада.

По словам Данилова, представители ФСБ, которые не хотят участвовать в войне, передали украинским властям информацию, благодаря которой была уничтожена элитная группа, отправившаяся в Украину для ликвидации президента страны.

«У них было распределение на две группы, мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, другая сейчас под прицелом. Мы никому не отдадим ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля, убирайтесь отсюда вон», - заявил секретарь СНБО.