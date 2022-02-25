Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «Украина 24».

«Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано», – цитирует Данилова Sputnik.

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси в случае принятия президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским такого решения, секретарь СНБО ответил: «Естественно».