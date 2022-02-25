Кадыров рассказал о том, сколько получат семьи погибших военных

Семьям военных, погибших в ходе войны в Украине, выплатят по два миллиона рублей. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, половину перечислит Минобороны РФ, а вторую родственники погибших получат из федерального бюджета.

«Я постоянно нахожусь на связи с Минобороны РФ и лично говорил с министром. Тиражируемые сообщения про 11 тысяч рублей – это фейковая информация. На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по миллиону рублей от Минобороны, и еще более миллиона рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное – это бессовестная ложь, распространенная кончеными отморозками», - написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.