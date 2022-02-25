Лукашенко попросил у Путина дополнительный комплекс С-400
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что просил российского коллегу Владимира Путина поставить стране дополнительный комплекс С-400, сообщает БелТА.
«Нам оказалось недостаточно военной техники. Личного состава у нас будет достаточно, техники (нет). Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть», - сказал Лукашенко.