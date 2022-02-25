Лукашенко: Я сказал Эрдогану: Реджеп, ты дружишь с Путиным, в обнимку с Зеленским…

Лукашенко упомянул о своем недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет «БелТА».

Лидер Беларуси отметил, что они много времени посвятили переговорам, миру и прочему: «Я ему говорю: Реджеп, ты дружишь с Путиным, в обнимку с Зеленским. Чего ты мне звонишь, чтобы я им звонил?» - передал фрагмент беседы Александр Лукашенко. - Эрдоган мне говорит: «Надо сделать все, чтобы встретились Зеленский с Путиным». Я говорю: «О чем они будут говорить? Давай будем быстрее двигаться в переговорах этих делегаций».

Как было отмечено, эти переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи двух президентов - Украины и России. И чтобы эта встреча могла состояться, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация, денацификация.