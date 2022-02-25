Айдын Керимов, автор haqqin.az 20:41

Завершается первая неделя кровопролитного противостояния России и Украины, в котором, судя по разноречивым и не всегда подтвержденным сообщениям СМИ, обе стороны уже понесли огромные потери. Речь идет о тысячах убитых, десятках тысячах раненых, о колоссальных разрушениях и почти миллионе беженцев… Москва называет эту бойню «спецоперацией», Киев – «войной», коллективный Запад – «вооруженной агрессией России против Украины». Что же касается рядовых граждан других стран, которые с состраданием и болью в душе издалека следят за украинскими событиями, то им остается только догадываться о реальных масштабах разворачивающейся трагедии, так как распознать в современном мире правду и ложь становится всё сложнее, а подчас и вовсе невозможно. Ибо параллельно с боевыми действиями, охватившими большую часть территории Украины, разгорается полномасштабная информационная война – самый подлый и быстро распространяемый способ «бескровных убийств».

Анализируя коллективный подход азербайджанских СМИ к освещению войны/спецоперации в Украине, следует признать, что позиция официального Киева, а также представителей администрации президента Зеленского, правительства Украины и муниципальных властей этой страны в них явно превалирует. Освещение же позиций России и действий её армии занимают значительно меньше места и выглядят, мягко говоря, «не комплементарно» Означает ли это, что официальный Баку, как и рядовые граждане Азербайджана, единодушно поддерживает в конфликте Украину и, соответственно, осуждает действия Российской Федерации? Однозначно нет! Причина столь очевидного «дисбаланса» кроется, главным образом, в принципиально разных подходах сражающихся сторон к методам ведения информационной войны. Поскольку об украинской трактовке информационной войны сказано и написано достаточно, поговорим о России, где любая конкретика, связанная со «спецоперацией» в Украине, объявлена исключительной прерогативой Министерства обороны. Иными словами, в условиях жесткой военной цензуры многочисленные российские СМИ оказались отрезанными от собственных источников информации, лишились возможности посылать корреспондентов в «горячие точки», не могут цитировать сообщения зарубежных коллег, а потому вынуждены ограничиваться сугубо «кабинетной» публицистикой и бесконечными студийными ток-шоу, «горячо одобряя» (в проправительственных СМИ) или «решительно осуждая» (в оппозиционной прессе) решение Кремля.

Учитывая же, что информация, которую периодически озвучивает генерал Игорь Конашенков, глава департамента печати Министерства обороны России, крайне скудна и не позволяет составить полную картину о происходящем в Украине, то в распоряжении редакторов азербайджанских СМИ, профессионально стремящихся сбалансировать информационное освещение российско-украинского кризиса, остается всего два источника. Один из них – это выступления лидеров так называемых «ДНР и «ЛНР», на которых, собственно, построена вся российская информационная работа по освещению событий в Украине. Однако здесь, памятуя о тридцатилетнем карабахском конфликте, следует учесть стойкую и исторически обоснованную неприязнь азербайджанских журналистов к любым сепаратистским образованиям, тем более к цитированию их самопровозглашенных лидеров. Остаются еще российские военные корреспонденты, получившие от ведомства Сергея Шойгу право находиться на передовой и посылать оттуда свои репортажи. Но в Азербайджане по сей день помнят и вряд ли когда-нибудь забудут, КАК освещали все эти Пеговы, Коцы и Котенки события 44-дневной Карабахской войны. Так что нет ни малейших сомнений, что ни одно уважающее себя азербайджанское СМИ не станет публиковать тексты заказных писак, позорящих профессию журналиста.