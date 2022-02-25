Россия, ты предлагаешь ссылаться на Пегова? Западло! российско-украинская война в Азербайджане

Айдын Керимов, автор haqqin.az

Завершается первая неделя кровопролитного противостояния России и Украины, в котором, судя по разноречивым и не всегда подтвержденным сообщениям СМИ, обе стороны уже понесли огромные потери. Речь идет о тысячах убитых, десятках тысячах раненых, о колоссальных разрушениях и почти миллионе беженцев…

Москва называет эту бойню «спецоперацией», Киев – «войной», коллективный Запад – «вооруженной агрессией России против Украины».

Что же касается рядовых граждан других стран, которые с состраданием и болью в душе издалека следят за украинскими событиями, то им остается только догадываться о реальных масштабах разворачивающейся трагедии, так как распознать в современном мире правду и ложь становится всё сложнее, а подчас и вовсе невозможно. Ибо параллельно с боевыми действиями, охватившими большую часть территории Украины, разгорается полномасштабная информационная война – самый подлый и быстро распространяемый способ «бескровных убийств».

Москва называет эту бойню «спецоперацией», Киев – «войной», коллективный Запад – «вооруженной агрессией России против Украины»

Анализируя коллективный подход азербайджанских СМИ к освещению войны/спецоперации в Украине, следует признать, что позиция официального Киева, а также представителей администрации президента Зеленского, правительства Украины и муниципальных властей этой страны в них явно превалирует.

Освещение же позиций России и действий её армии занимают значительно меньше места и выглядят, мягко говоря, «не комплементарно»

Означает ли это, что официальный Баку, как и рядовые граждане Азербайджана, единодушно поддерживает в конфликте Украину и, соответственно, осуждает действия Российской Федерации?

Однозначно нет! Причина столь очевидного «дисбаланса» кроется, главным образом, в принципиально разных подходах сражающихся сторон к методам ведения информационной войны.

Поскольку об украинской трактовке информационной войны сказано и написано достаточно, поговорим о России, где любая конкретика, связанная со «спецоперацией» в Украине, объявлена исключительной прерогативой Министерства обороны.

Иными словами, в условиях жесткой военной цензуры многочисленные российские СМИ оказались отрезанными от собственных источников информации, лишились возможности посылать корреспондентов в «горячие точки», не могут цитировать сообщения зарубежных коллег, а потому вынуждены ограничиваться сугубо «кабинетной» публицистикой и бесконечными студийными ток-шоу, «горячо одобряя» (в проправительственных СМИ) или «решительно осуждая» (в оппозиционной прессе) решение Кремля.

информация, которую озвучивает генерал Игорь Конашенков, скудна и не позволяет составить полную картину о происходящем

Учитывая же, что информация, которую периодически озвучивает генерал Игорь Конашенков, глава департамента печати Министерства обороны России, крайне скудна и не позволяет составить полную картину о происходящем в Украине, то в распоряжении редакторов азербайджанских СМИ, профессионально стремящихся сбалансировать информационное освещение российско-украинского кризиса, остается всего два источника.

Один из них – это выступления лидеров так называемых «ДНР и «ЛНР», на которых, собственно, построена вся российская информационная работа по освещению событий в Украине.

Однако здесь, памятуя о тридцатилетнем карабахском конфликте, следует учесть стойкую и исторически обоснованную неприязнь азербайджанских журналистов к любым сепаратистским образованиям, тем более к цитированию их самопровозглашенных лидеров.

Остаются еще российские военные корреспонденты, получившие от ведомства Сергея Шойгу право находиться на передовой и посылать оттуда свои репортажи. Но в Азербайджане по сей день помнят и вряд ли когда-нибудь забудут, КАК освещали все эти Пеговы, Коцы и Котенки события 44-дневной Карабахской войны. Так что нет ни малейших сомнений, что ни одно уважающее себя азербайджанское СМИ не станет публиковать тексты заказных писак, позорящих профессию журналиста.

в Азербайджане помнят и вряд ли когда-нибудь забудут, КАК освещали Пеговы, Коцы и Котенки события 44-дневной Карабахской войны

СМИ Азербайджана опубликовали и озвучили все выступления представителя Министерства обороны РФ генерала Конашенкова, являющегося единственным официальным источником, который разрешено цитировать. В то же время руководители азербайджанских медиа единодушны в желании публиковать, ретранслировать и показывать многомиллионной зрительской аудитории Азербайджанской Республики любые официально подтвержденные материалы, отражающие позицию и взгляды лидеров Российской Федерации, а также представителей гражданского общества на события, происходящие в Украине.