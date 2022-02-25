Выделен поезд для эвакуации азербайджанцев из Киева
Соответствующие государственные органы Украины приняли решение о выделении поезда на 1 200 человек для эвакуации граждан Азербайджана из Киева.
Сообщается, что завтра в 12:00 поезд отправится из Киева к границе с Молдовой.
Как сообщил АПА генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины Джейхун Мамедов (Касаман), в этом вопросе достигнута предварительная договоренность. «Более подробную информацию об этом распространит МИД Азербайджана», - отметил он.