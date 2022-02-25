Лукашенко пообещал в случае опасности мобилизовать военных за 2–3 суток

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае опасности может провести мобилизацию в течение 2-3 суток. Об этом он сказал на расширенном заседании Совбеза, сообщает БелТА.

«Они (военные – ред.) готовы, все готовы. А, если нужна мобилизация, мы выверили все списки – в течение 2-3 суток мы отмобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно будет отмобилизовать», - сказал Лукашенко, отметив, что на данный момент ни одна часть Вооруженных сил Беларуси не выводилась из мест постоянной дислокации.