Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз
Европейский парламент призвал институции Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Соответствующую резолюцию европейский законодательный орган принял 1 марта, пишет Gordon.
Документ поддержали 637 парламентариев, против проголосовали 13, 26 воздержались.
«Резолюция призывает институты ЕС работать над предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС. Любая такая процедура должна соответствовать статье 49 Договора о Европейском союзе и основываться на заслугах... Тем временем ЕС должен продолжать работать над интеграцией Украины в единый рынок ЕС в соответствии с существующим Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной», - проинформировали в пресс-службе ведомства.