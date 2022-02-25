Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Переговоры между Россией и Украиной могут начаться при одном условии. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает Reuters.

«Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров», - подчеркнул Зеленский.

Также он заявил, что если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, то Киеву нужны гарантии безопасности. «Если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО», - отметил он при этом.

По словам Зеленского, в США пока не готовы вводить бесполетную зону над Украиной. «Байден сказал мне, что еще не пришло время вводить бесполетную зону», - сказал он.