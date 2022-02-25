Лукашенко допустил встречу Зеленского и Путина
В будущем не исключена встреча лидеров Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с членами Совбеза и Совета министров.
Он отметил, что президенты обеих стран проявили политическую волю, чтобы встреча переговорщиков на Припяти состоялась.
Глава государства убежден, что когда стороны достигнут определенного прогресса в обсуждении ключевых вопросов, президенты Украины и России смогут встретиться, чтобы подписать необходимые документы.
«Я уверен, сядут два президента, кадило возьмут и подпишут эти соглашения – это я уже по-народному вам говорю», - цитирует Лукашенко Sputnik.