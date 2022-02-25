Кремль о встрече Путина и Зеленского

Делать заключения о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока рано. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности встречи президентов РФ и Украины в случае прогресса на мирных переговорах.

«Пока рано делать такие заключения», - сказал Песков в ответ на вопрос, допускают ли такую возможность в Кремле.