Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде

Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в селе Эдилли Ходжавендского района. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР.

В настоящее время Специальным следственным отделом Военной прокуратуры проводятся следственные действия по уголовному делу в связи с данным фактом.

Напомним, что азербайджанцы, взятые армянской стороной в плен и заложники во время первой карабахской войны, подвергались жестоким пыткам и были убиты, а затем их тела были массово захоронены.