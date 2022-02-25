Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в селе Эдилли Ходжавендского района. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры АР.
В настоящее время Специальным следственным отделом Военной прокуратуры проводятся следственные действия по уголовному делу в связи с данным фактом.
Напомним, что азербайджанцы, взятые армянской стороной в плен и заложники во время первой карабахской войны, подвергались жестоким пыткам и были убиты, а затем их тела были массово захоронены.
На основании показаний свидетелей и материалов, собранных рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, в селе Эдилли Ходжавендского района было выявлено еще одно массовое захоронение. Здесь на глубине 3 метров были обнаружены тела 15-20 азербайджанских гражданских лиц, убитых вооруженными силами Армении.
Предполагается, что на территории села есть и другие массовые захоронения.