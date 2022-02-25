Евросоюз может отказаться от российского угля и газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предложил Евросоюзу отказаться от закупок российского угля. Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Сегодня я разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен о том, как стать независимыми, сделать независимой Европу от угля», - сказал он, отметив, что попросил ее о том, чтобы «не ввозить российский уголь, чтобы наложить эмбарго на российский уголь, а в перспективе также не покупать газ».

Премьер Польши также предложил предоставить Украине план восстановления на сумму €100 млрд: «Украина должна иметь надежду. Нужен план восстановления. Например, €100 млрд, которые финансировались бы ЕС».