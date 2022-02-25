Мурад Самедов, собкор, Харьков 21:57

Четвертые сутки Харьков, второй по численности город в Украине, в осадном положении и подвергается интенсивным бомбардировкам. Несмотря на официальные заверения России о том, что её армия не воюет с гражданским населением, жилые кварталы подвергаются регулярным обстрелам, большая часть харьковчан прячется от артобстрелов в метрополитене и подвалах своих домов. Накануне утром несколько колонн российских диверсантов предприняли попытку прорваться в центр города. В завязавшихся уличных боях их уничтожили, а сама столица «русского мира» в Украине ясно дала понять Москве: в Харькове вместо хлеба-соли русских солдат ждет только огонь на поражение…

Как живет осажденный Харьков Четвертые сутки город подвергается мощнейшему артиллерийскому обстрелу. Фактически Харьков окружен, крупные соединения российских войск охватывают его с трех сторон. Все эти дни шли ожесточенные бои в районе Окружной дороги. Улицы забиты пораженной гранатомётами, искореженной российской техникой. Каждую фотографию или видео с подбитым российским танком харьковчане, спрятавшиеся в убежищах, пересылают друг другу, сопровождая их восторженными комментариями. Несмотря на всю плачевность ситуации, паники в городе нет. Системы жизнеобеспечения, электричество, вода – все работает без перебоев. Функционирует интернет, ездит общественный транспорт (по крайней мере, вчера еще ездил – ред.) Несмотря на закрытые в подавляющем большинстве магазины, при желании можно купить продукты первой необходимости и лекарства. Некогда оживленные улицы полуторамиллионного Харькова сегодня пусты, лишь изредка можно встретить смельчаков-прохожих и автомобили. Относительно много людей у станций метро, где укрываются и ночуют большинство харьковчан. Артобстрелы не стихают ни на час, особенно они интенсивны в ночное время. Снаряды и ракеты разрываются в десятке-другом метров от нашего убежища.

Выхода нет Многочисленные знакомые в Баку все время пишут и советуют как можно скорее покинуть город. Но уехать сегодня из осажденного Харькова – задача невыполнимая. Хотя железнодорожный вокзал работает, он переполнен студентами из Африки и арабских стран. Что же касается украинцев, то, по действующему военному положению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет город покидать запрещено… Прибывший поезд моментально штурмуют сотни молодых арабов и африканцев, которые пытаются добраться до Западной Украины, где для всех приезжающих с охваченного войной востока Украины открыли свои границы Польша и Румыния. Достаточно иметь при себе загранпаспорт, визы уже не нужны. Из сотен магазинов и объектов общепита, расположенных на территории железнодорожного вокзала, работают только небольшой магазин и чебуречная. Чтобы купить воду, пирожок или сигареты, надо отстоять получасовую очередь. Теоретически Харьков можно покинуть на автомобиле, но найти таксиста, который согласится тебя отвезти, очень сложно. Никто не знает, что ждет на дорогах, охваченных войной. Накануне под обстрел попал автобус, который вез граждан Азербайджана к молдавской границе. В результате погибли трое наших земляков. Оставаться в осажденном Харькове – безумие, попытка выехать из него – по сути, самоубийство.

В городе заканчивается бензин Несколько отчаянно смелых таксистов согласны выехать из Харькова, но жалуются на отсутствие топлива. В городе закрыты большинство АЗС, включая заправку SOCAR на улице Клочковского. При желании найти бензин все еще можно, но больше 20 литров "в одни руки" не продают. Новость о том, что SOCAR будет бесплатно раздавать бензин для автомобилей специальных служб, была встречена в городе с нескрываемым восторгом. В Харькове закрыты все банки и пункты обмена валют. Не работает и безналичная оплата.

Мародеры и диверсанты Действует комендантский час. Вначале запрещали выход на улицы с 22:00, со вчерашнего дня – круглосуточный запрет. В городе орудуют мародеры и российские диверсанты, с которыми активно сражается местное население. Утром поймали очередного мародера, ограбившего киоск. Деятельность полиции парализована, поэтому мародера люди линчевали, правда, в достаточно гуманной форме – его крепко привязали к позорному столбу и оставили посреди улицы. Российская армия в Харькове и других городах Украины столкнулась с самым страшным и, по-видимому, неожиданным для себя – всенародным отпором. Молодые украинцы массово записываются в территориальную оборону. Чтобы получить оружие, достаточно предоставить паспорт. К слову, вторжение российских диверсантов было отбито, в том числе и с помощью гражданских. Один из въехавших в город «Тигров» с российскими военнослужащими на броне был вынужден укрыться в одном из дворов, поскольку по нему открыли огонь с балконов домов.