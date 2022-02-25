Зеленский поговорил с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.

"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.