Зеленский поговорил с Байденом
Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.
"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022