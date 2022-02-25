Российские войска обстреляли жилой дом в Тростянце и повредили сети. На данный момент в общине нет интернета, сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook.

«Сегодня, 1 марта, российские войска попали в жилой дом. Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется», - написал он.

Живицкий добавил, что противник выбрал «Шоколадную фабрику» в Тростянце как базу заправки своей техники.