В России заблокировали «Эхо Москвы» и «Дождь»
Сайты «Эха Москвы» и «Дождя» заблокированы в России. Радиостанция «Эхо Москвы» также отключена от эфира, сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.
По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».