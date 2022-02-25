Компания-оператор «Северного потока – 2» объявила о банкротстве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток – 2», была вынуждена уволить сотрудников и должна была подать заявление о банкротстве, сообщила руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг Сильвия Талман-Гут в интервью швейцарской телекомпании SSR.
«Компания неплатежеспособная и, следовательно, не может обеспечивать социальный план. Эта компания стала неплатежеспособной из-за санкций США. Это предприятие не может продолжать [работу]. Компания должна была подать заявление о банкротстве, а ее сотрудники – 106 человек – уволены», - цитирует Талман-Гут ТАСС.