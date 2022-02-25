Эрдоган обратился к ЕС: Нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это оказалось в вашей повестке?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел позитивным решение Европейского союза рассмотреть вопрос о вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Турецкий лидер оценил инициативу объединения, однако отметил, что в отношении Анкары Евросоюз не проявил подобных устремлений. «Это прекрасное событие. Но проявите такую же чувствительность и к Турции. Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это [вступление в ЕС] оказалось в вашей повестке?» - заявил он.